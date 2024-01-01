الزعيم الكوري الشمالي: شبه الجزيرة الكورية تقترب من صراع مسلح

ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الاثنين أن زعيم البلاد كيم جونج-أون دعا إلى تحسين وضع الاستعداد العسكري، قائلا إن شبه الجزيرة الكورية "تقترب من شفا صراع مسلح" وإنه قد يقع اشتباك في أي وقت.

وصرح "كيم" بذلك خلال اجتماع مع قادة الوحدات الرئيسية بالجيش الشعبي الكوري في مبنى مكاتب اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن "كيم" حلل بالتفصيل خلال الاجتماع "البيئة الأمنية الحرجة في شبه الجزيرة الكورية التي تقترب من حافة صراع مسلح مع مرور الأيام وطبيعة تحركات المواجهة العسكرية للولايات المتحدة وغيرها من القوى المعادية"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتابعت "لقد قال إن الوضع يشير إلى الحاجة الملحة لزيادة شحذ السلاح لحماية أمن كوريا الشمالية وسلامها، وتحسين وضع الاستجابة العسكرية المنتظمة للجيش".

وقال "كيم" أيضا إنه أمر واقع أن نزاعا مسلحا قد يندلع في أي وقت.

ونُقل عنه قوله "كلما تقدمت الثورة الكورية بشكل أكثر ديناميكية، كلما زاد يأس الإمبرياليين الأمريكيين وعشيرة كوريا الجنوبية لوقفها"، مشددا على أنه "يجب على جيشنا أن يحبط كل أشكال استفزازات العدو دون فشل، متزودا بالعداء الصارم ضد الأعداء".

وأضاف: "إذا اختار العدو المواجهة العسكرية والاستفزازات ضدنا، فيتعين على جيشنا أن يوجه ضربة قاتلة لإبادتهم بشكل كامل من خلال حشد كل الوسائل والإمكانات الأكثر قسوة دون أدنى تردد".