مسئول بأوقاف فلسطين: أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في 2023

اقتحم المسجد الأقصى، أكثر من 48 ألف مستوطن خلال العام 2023 المنصرم، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.



وقال مسئول في دائرة الأوقاف في تصريحات لوكالة الأناضول، إن 48 ألفا و223 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال العام المنصرم.



وأضاف المسئول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن 3086 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال شهر ديسمبر.



وتزداد الاقتحامات بشكل ملحوظ خلال فترات الأعياد اليهودية.



وكانت إسرائيل قد سمحت - أحاديا - باقتحامات المستوطنين للمسجد في 2003 رغم احتجاجات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ومطالبتها بوقفها.



من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي خاص)، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت 1105 قرار ابعاد خلال عام 2023.



وأضاف: «من بين قرارات الإبعاد 568 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، 412 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، و29 قرار إبعاد عن مدينة القدس".



وأوضح أنه رصد 209 عمليات هدم في القدس، شملت كافة البلدات والأحياء في المدينة، ومنها 68 عملية جرت خلال فترة الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.



ورصد المركز 3261 حالة اعتقال في مدينة القدس خلال 2023، بينها 53 طفلا - أقل من جيل المسؤولية، 643 فتى، 165 من الإناث.



ولفت إلى أن 987 حالة اعتقال سجلت منذ السابع من شهر أكتوبر حتى نهاية العام.