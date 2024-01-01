حقق حجم التبرعات التي حصلت عليها الأحزاب الألمانية الكبيرة الممثلة في البرلمان في عام 2022 ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام 2021.

وأظهرت الأرقام التي أعلنها البرلمان الألماني أن حجم هذه التبرعات تضاعف في العام الماضي ليصل إلى ما يقرب من 92ر2 مليون يورو.

كان حجم التبرعات التي حصل عليها الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، سجل تراجعا قويا في عام 2022 حيث بلغ قرابة 36ر1 مليون يورو، وذلك بعد تبرعات قياسية بقيمة 5ر12 مليون يورو حصلت عليها هذه الأحزاب في عام الانتخابات 2021 من اتحادات وشركات وأفراد.

يذكر أن الأحزاب السياسية في ألمانيا تعتمد في تمويلها بالأساس على مساهمات الأعضاء والحصول على أموال من الدولة والتبرعات. ويتعين على الأحزاب أن تبلغ رئيس البرلمان على الفور بالتبرعات الفردية التي تزيد عن 50 ألف يورو. وبدوره، يتعين على رئيس البرلمان أن ينشر هذه البيانات في أقرب وقت.

وبالنسبة للتبرعات السنوية التي تتجاوز 10000 يورو يجب أن يتم تسجيلها باسم المتبرع وعنوانه والمبلغ الإجمالي للتبرع في تقرير المساءلة الذي يقدمه الحزب لرئيس البرلمان.

وهناك حالة استثنائية مخصصة لحزب رابطة ناخبي ولاية شلزفيج-هولشتاين (إس إس دبليو) الذي يمثله نائب واحد في البرلمان الألماني حيث يحصل هذا الحزب الممثل للأقلية الدنماركية في ألمانيا على دعم ربع سنوي من وزارة الثقافة في كوبنهاجن، وقد وصل إجمالي قيمة هذا الدعم في العام الماضي إلى ما يقرب من 526 ألف يورو.