مصطفى بدرة: الظروف المحيطة حاليا مختلفة عن وقت تحريك سعر الصرف في 2016

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إنّ الظروف المحيطة حاليا مختلفة عن وقت تحريك سعر الصرف في 2016.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أنّ طن القمح الذي كان يُقدَّر (عالميا) بـ200 دولار، ارتفع إلى 900 دولار، في مؤشر على تغيُّر الظروف.

وأشار إلى أن هذا الأمر ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت تأثيرا كبيرا على العالم أجمع، ما أثار حالة من الانفلات.

ونوه بأن سعر برميل البترول كان قد كسر حاجز الـ100 دولار، ثم انخفض في وقت لاحق، وكذا الأمر بالنسبة لأسعار الغاز العالمية.

غير أنه أوضح أنه لا يمكن ترك الأمر للسوق السوداء لتتحكم في مختلف السلع، علما بأن السعر بها يكون مضاعفا ودون رقيب على ذلك.



