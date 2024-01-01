أرامكو السعودية ترفع أسعار الديزل ابتداء من يناير 2024

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية رفع سعر الديزل إلى 15ر1 ريال للتر الواحد، لكنها أبقت على اسعار باقي المشتقات دون زيادة اعتبارا من اليوم الأول من العام الجديد.

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية على موقعها الرسمي مساء الأحد، المراجعة الدورية لأسعار البنزين والديزل والغاز في المملكة.

وقالت أرامكو انه تم "رفع سعر الديزل من 75 هللة للتر الواحد، وجاءت الأسعار لشهر يناير 2024 كالتالي "بنزين 91 بسعر 18ر2 ريال، وبنزين 95 بسعر33ر2 ريال، والديزل بسعر15ر1 ريال، كما وصل سعر غاز البترول المسال إلى 95ر0 ريال، والكيروسين بسعر 93ر0 ريال". (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

وتقوم أرامكو بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير.