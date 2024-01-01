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أعداد جريدة الشروق
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في إسرائيل يخشون: حزب الله سيحاول اقتحام إسرائيل من جهة الأردن

تل أبيب - معا
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 1:08 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 1:08 م

يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتغيير جذري على الحدود مع الأردن؛ خشية من عمليات وهجمات برعاية إيران، حسب صحيفة إسرائيل اليوم العبرية.

وبحسب التقرير، فإن السيناريو الذي تستعد له إسرائيل هو محاولات حزب الله أو ميليشيات أخرى موالية لإيران، اختراق الحدود الأردنية إلى إحدى المستوطنات القريبة من الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن في العامين الماضيين كانت هناك زيادة كبيرة في تهريب الأسلحة من الأردن، ويقدر جيش الاحتلال أن إيران تقف وراء هذه الشحنات. ويتعلق الأمر بحوالي أكثر من 1000 قطعة سلاح من مختلف الأنواع تم ضبطها على طول الحدود.

وأوضحت أن جيش الاحتلال ضاعف حجم القوات على طول الحدود، كما أن خطة العمل لعام 2024 أكثر شمولا، ومن المتوقع أن يطلب جيش الاحتلال من الحكومة الإسرائيلية بناء جدار على طول الحدود، كما هو الحال بين إسرائيل ومصر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء نقاط مراقبة وحراس أمن وغيرها من التدابير للتعامل مع التهريب وإحباط الهجمات المحتملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن في الأسابيع الأخيرة، أبلغ المستوطنون على طول غور الأردن عن إطلاق نار متكرر من المنطقة الحدودية. وفي أعقاب الشكاوى وكدرس مستفاد من معركة طوفان الأقصى، تم تعزيز الوحدات الاحتياطية في المستوطنات بهدف وقف العمليات المحتملة.


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