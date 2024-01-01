 بعد سقوط الكمر الخرساني.. أسامة كمال لـ مسئولي محافظة الجيزة: إحنا تبعكم ولا مش تبعكم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد سقوط الكمر الخرساني.. أسامة كمال لـ مسئولي محافظة الجيزة: إحنا تبعكم ولا مش تبعكم


نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 9:30 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 9:30 م

انتقد الإعلامي أسامة كمال، مسئولي محافظة الجيزة، بسبب عدم التجاوب مع حادثة سقوط كمر خرساني بمحور كمال عامر بمحافظة الجيزة.

وقال خلال برنامجه «مساء dmc»، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، إن سقوط الكمر الخرساني تسبب في وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف أن برنامجه تواصل مع محافظة الجيزة، لكنّها لم تتجاوب وردّت بأنها لم تتسلم الكوبري من الجهة المنفذة وبالتالي لا يقع في نطاق مسئوليتها.

وتابع - موجها حديثه لمسئولي محافظة الجيزة: «إحنا تبعكم ولا مش تبعكم ... إحنا بنسأل الناس تعدي ولا لأ ... مش بنسألك إيه اللي حصل.. بنسأل هيحصل إيه».

وأسقط كمال، الطريقة التي تعامل معها مسئولو محافظة الجيزة، مع الحكومة اليابانية التي أكّدت إيفاء مواطنيها بكل المعلومات اللازمة بخصوص حادثة الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد اليوم الاثنين.

ولقي عامل مصرعه وأصيب خمسة آخرون في انهيار «كمر» خرساني أثناء تركيبها بالوصلة الرابطة بين محور صفط اللبن و محور الفريق كمال عامر أمام محطة مترو فيصل بمحافظة الجيزة.

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