البرهان: الطريق لإيقاف الحرب هو خروج الميليشات المتمردة من مدن السودان

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن الطريق لإيقاف الحرب في بلاده هو خروج الميليشات المتمردة من كل مدن السودان، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

جاء ذلك في كلمة البرهان بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).



وقال "كثرت دعوات لا للحرب والتفاوض والبحث عن السبل والمسالك التي توقف الحرب، نقول أن الطريق لإيقاف الحرب واحد، وهو خروج المليشيا المتمردة من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان كما تم الإتفاق عليه في إعلان جدة مع إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية وإخلاء مساكن المواطنين والمقار الحكومية".

وأضاف " أي وقف لإطلاق النار لا يضمن ما ذكر لن يكون ذا قيمة فالشعب السوداني لن يقبل أن يعيش وسط هؤلاء القتلة والمجرمين ومن ساندهم".

وتابع "تمر علينا هذه الذكرى ومليشيا ومرتزقة محمد حمدان دقلو مستمرة في تدمير البنية التحتية للدولة و قتل المواطنين ونهب أموالهم وإحتلال منازلهم وإنتهاك أعراضهم وتهجيرهم من قراهم ومواطنهم الأصليه وإبادة وتطهير بعضهم بمساندة بعض خونة الشعب وطلاب السلطة وبتأييد من بعض دول الإقليم والعالم تحت دعاوي زائفة، معلومة المقاصد والأهداف، رغم ثبوت إرتكاب تلك القوات لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشهادة دول العالم والمنظمات الدولية".

واستطرد "لذلك فإنني أوجه رسالة للدول التي تستقبل هؤلاء القتلة بأن كفوا أيديكم عن التدخل في شأننا لأن أي تسهيلات تقدم لقيادة المجموعة المتمردة تعتبر شراكة في الجرم وشراكة في قتل شعب السودان وتدميره وأن إستقبال أي جهة معادية للدولة لا تعترف بالحكومة القائمة يعتبر عداء صريحاً للدولة، ويحق لها أن تتخذ من الإجراءات ما يحفظ سيادتها وأمنها".

يشار إلى أن حميدتي زار كل من اثيوبيا وأوغندا عقب فشل عقد اجتماع مع البرهان في جيبوتي ، رئيس دورة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا "إيجاد" والذي كان مقررا له يوم الخميس الماضي.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.