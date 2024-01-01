 القائد الرئيسي لأوركسترا ستاتسكابيلي في دريسدن يقود الأوركسترا في حفل رأس السنة بفيينا - بوابة الشروق
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القائد الرئيسي لأوركسترا ستاتسكابيلي في دريسدن يقود الأوركسترا في حفل رأس السنة بفيينا

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 9:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 9:39 ص

توقع مراقبون أن يقود كريستيان تيليمان القائد الرئيسي لأوركسترا ستاتسكابيلي في مدينة درسدن شرق ألمانيا، التي تتمتع بشهرة عالمية، حفل رأس السنة الموسيقي التقليدي من فيينا، وذلك للمرة الثانية منذ عام 2019.

وتعتزم أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، تقديم برنامج ضخم لموسيقي الفالس ورقصة البولكا من ذخيرة أعمال أسرة شتراوس ومعاصريهم في القاعة الذهبية بجمعية فيينا الموسيقية.

وسيتم لأول مرة أداء عمل لأنطون بروكنر، الذي سيتم الاحتفال بذكرى ميلاده الـ200 في عام 2024، حيث تعتزم الأوركسترا عزف رباعية لبروكنر (1824-1896)، وسيتم إذاعة الحفل مباشرة في حوالي 100 دولة.

ولد كريستيان تيليمان في أول أبريل عام 1959 في برلين.

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