الجيش الإسرائيلي: واحد بين كل 6 جنود قُتِل في غزة عن طريق الخطأ أو على أيدي رفاقه

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن واحدا من بين كل ستة جنود إسرائيليين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، قُتل إما عن طريق الخطأ أو على أيدي رفاقه، مؤكدا بذلك تقارير إعلامية.

ويبلغ العدد الإجمالي 29 جنديا، قتل 18 منهم بنيران صديقة، فيما قُتل اثنان آخران بنيران عرضية، وتسعة آخرون في حوادث، مثل حوادث بالذخيرة، على سبيل المثال.

وبحسب الإحصاءات العسكرية، فهناك 172 جنديا قتلوا منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة في أواخر أكتوبر الماضي، كما أصيب أكثر من 900 آخرين.

وقد قُتل 506 من الجنود والجنديات منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.