ابن الشهيد يوسف سلامة يروي كواليس إدخال السجاد المصري لفرش الأقصى بالحبال والسلاسل

قال محمد سلامة ابن خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة الذي استشهد في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، إن والده كان عاشقا لمصر وللأزهر الشريف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، أن والده الشهيد كان دائما ما يشيد بالجهود المصرية.



وروى واقعة سابقة تعود لعام 2000، قائلا: «في ذلك العام تكرّمت مصر بعمل سجاد لفرش المسجد الأقصى المبارك، وكان السفير محمود كريم هو سفير مصر (آنذاك) لدى فلسطين.. سأل الشيخ كيف يدخل السجاد علشان الإجراءات، فقاله توكّل على الله وسيُفرَش المسجد الأقصى بسجاد مصري».



واستكمل: «والله حملنا السجاد على الأعناق، وأدخلناه يدويا عبر الحبال والسلاسل حتى تمت عملية الفرش كاملا.. والفرش الموجود في المسجد الأقصى هو سجاد مصري خالص».



ولفت إلى أن والده كان مُصرّا أن يتم فرش المسجد بسجَّاد مصري.



وأمس الأحد، استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.