استعرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قائمة أمنيات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون لعام 2024، مشيرة إلى أن البلد، بغطاء سياسي من روسيا والصين، تريد مضاعفة نشاطها غير القانوني المتعلقة بالأسلحة عن العام السابق.



*توسيع ترسانة الأسلحة



وذكرت الصحيفة الأمريكية، خلال تقرير عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن زعيم كوريا الشمالية على مدار عام 2023 دعا لتوسيع ترسانة أسلحة بلاده، ويخطط، هذا العام، للمزيد.



وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن كيم أخبر مسئولين بكوريا الشمالية خلال اجتماعات نهاية العام أن بيونج يانج تخطط لثلاث عمليات إطلاق لأقمار تجسس صناعية وتسريع إنتاج الأسلحة النووية في عام 2024.



وأشارت الصحيفة إلى استبعاده إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، ومكرراً استياءه السابق من الولايات المتحدة، كما حث بلاده على الاستعداد لصراع مسلح يمكن أن يحدث في أي وقت.



وحدد كيم للقادة العسكريين البارزين الاستجابة المحتملة لهجوم يشنه الأعداء على كوريا الشمالية، وفقاً لتقرير أودرته وسائل الإعلام الحكومية، الاثنين، حيث قال: "يتعين على جيشنا توجيه ضربة مميتة لمحوهم تماماً".



وفي الغالب يستخدم كيم خطابات نهاية العام أو يوم رأس السنة الجديد لتسليط الضوء على ما قد يفعله النظام، وتهديد الأعداء أو التلميح إلى احتمالات المواجهة. لكن بيونج يانج لم تكن في حالة مزاجية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية منذ سنوات.



وبدلاً من ذلك، سرعت كوريا الشمالية تقدمها النووي، وتقاربت أكثر مع حلفائها في الصين وروسيا.



ورداً على ذلك، عززت سول وطوكيو تدريبات دفاعية ثلاثية وربطت بيانات الرادار الصاروخي مع بعضها.



وأشار كيم إلى تزايد الأعمال العدائية ما يجبر البلاد على "شحذ السيف الثمين"، وهي الطريقة التي تشير بها كوريا الشمالية غالبًا إلى برنامجها النووي.



وقال خبراء إن بيونج يانج على الأرجح ستواصل سياساتها المتشددة وعمليات إطلاق الأسلحة قبل الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية في الربيع والانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.



*نشر صواريخ باليستية



وقال خبراء الأسلحة إنه يمكن نشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب بسرعة أكبر وبقدرة تخفي أكبر من النماذج السابقة، وفقا لـ"وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أن كيم حقق أحد أبرز أهدافه المتعلقة بالأسلحة من خلال اطلاق قمر تجسس صناعي محلي إلى المدار في نوفمبر، بعد محاولتين فاشلتين في وقت سابق من العام.