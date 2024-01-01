انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بريطانيا في عام 2023

أظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29437 أي أقل بنحو 36 بالمئة عن العام السابق.

وذكرت وزارة الداخلية البريطانية، أن آخر ما تم رصده لوصول هؤلاء المهاجرين في عام 2023 كان في 16 ديسمبر الماضي، حين عثر على 55 شخصا في قارب واحد.

وكان القلق بشأن مستويات الهجرة عاملا رئيسيا في تصويت عام 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسجل عام 2022 رقما قياسي بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الإنجليزية التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

وفي ديسمبر الماضي، صوت مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لصالح مشروع قانون يسمح للحكومة بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.

وينص التشريع على أن رواندا بلد آمن لاستقبال المهاجرين الذين يصلون بريطانيا بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية برنامج ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا لاعتقادها بأن لاجئين حقيقيين قد يتعرضون لخطر إعادتهم إلى البلدان التي فروا منها بعدما يتم ترحيلهم إلى رواندا.