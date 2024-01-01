أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 15 جنديا إسرائيليا عبر تفجير حقل ألغام شمالي قطاع غزة.



وقال بيان لكتائب القسام، طالعته «الشروق»، إنها فجّرت حقل ألغام بقوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها لموقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بمدينة غزة.



وأضافت القسام، أن مقاوميها أكّدوا مقتل 15 جنديًا في العملية، فيما شوهدت سيارات الاسعاف والمروحيات الإسرائيلية تهرع لنقل القتلى والجرحى.



وفي بيان آخر، أفادت القسام بأن مقاوميها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



كما أعلنت كتائب القسام، الاستيلاء على طائرة «درون» تابعة للاحتلال، كانت في مهمة استخباراتية إسرائيلية في بيت حانون شمال قطاع غزة.