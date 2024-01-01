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مهمة محلية لصلاح والدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين

محمد جلال
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 9:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 9:41 ص

تختتم مباريات الدوري المصري الممتاز قبل بداية معسكر منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2023 بمواجهتي الداخلية مع الاتحاد السكندري، والمصري مع الإسماعيلي.

ويلعب الإسماعيلي مع المصري مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري المصري الممتاز، في حين يستضيف فريق الداخلية نظيره الاتحاد في الرابعة عصرا على ملعب السلام.

وفيما يلي أبرز مواجهات اليوم الإثنين:

الدوري المصري

المصري × الإسماعيلي.. السابعة مساءً.

الداخلية × الاتحاد السكندري.. الرابعة عصرًا.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × نيوكاسل.. العاشرة مساءً.


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