ريم مصطفى تحتفل بالعام الجديد بجلسة تصوير ونيولوك مختلف

احتفلت الفنانة ريم مصطفى، بقدوم العام الجديد 2024، وخاضت جلسة تصوير بجانب شجرة الكريسماس مرتدية فستان أحمر يتناسب مع أجواء احتفالات السنة الجديدة، وتخلت عن لون شعرها الأشقر وذلك للمرة الأولى منذ بدايتها الفنية حيث حولته إلى الأسود لتدخل العام الجديد بلوك مختلف.



وتنتظر ريم، في العام الجديد طرح فيلم "أهل الكهف" الذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، حيث تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقى، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



يذكر أن ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.