مدرب المصري يهاجم لاعبيه بسبب الفوز على الزمالك

يرى محمد عبد الكريم، المدرب العام للنادي المصري البورسعيدي، أن تراخي اللاعبين بعد الفوز على الزمالك في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، هو سبب التعادل أمام الإسماعيلي اليوم.

المصري البورسعيدي تعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الحمدلله على التعادل، كان هناك استعجال من اللاعبين وعدم تركيز خلال الشوط الأول».

وأضاف: «هناك حالة من التراخي بعد الفوز على الزمالك وهذه سمة اللاعب المصري.. اليوم كان أكثر من لاعب بعيد عن مستواه، وهناك حالة من الأريحية، اللاعبون خارجون من نشوة الفوز أمام الزمالك وهناك ثقة زائدة وتراخي».

وتابع: «الشوط الثاني أجرينا تغييرات هجومية وتمكنا من تحقيق التعادل، ونقطة أفضل من لا شيء».

وأوضح: «مواجهة الإسماعيلي ديربي وكان هناك عصبية ، موقف الإسماعيلي مصعب الأمور بالإضافة للأحداث التي وقعت بين الجمهوريين».

وأردف: «نقطة مهمة تعلينا درجة ونحن راضون عن الحالة التي نحن عليها.. حققنا 16 نقطة ولدينا مباراتين مؤجلتين، لا يوجد ضغط نسير خطوة بخطوة والحمد لله موقفنا جيد ولكن المشكلة إن الفرق كلها قريبة من بعض».

وأتم: «ربما هناك بعض الضغط لأن اللاعبين يريدون تحقيق شيء للنادي وللجماهير، ونحن كجهاز فني لا نقبل أقل من ذلك».

المصري رفع رصيده بعد التعادل أمام الإسماعيلي للنقطة 16، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف فقط خلف سموحة السادس، فيما رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 8 في المركز الخامس عشر.

وشهدت مباراة اليوم مشاجرات بين جماهير الفريقين وتراشق بالكراسي في مدرجات ملعب برج العرب.