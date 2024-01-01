حريات الصحفيين تدين التجاوزات ضد صحفيين في المنيا

أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بيانا تدين فيه التجاوزات التي صدرت من قبل إدارة جامعة المنيا، وأحد أفراد الأمن المصاحبين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، تجاه عدد من الزملاء الصحفيين أثناء ممارستهم عملهم في تغطية زيارة الوزير السبت الماضي، لافتتاح عددٍ من المشروعات الصحية، والتعليمية بجامعة المنيا.

وقال البيان: "تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التجاوزات، التي صدرت من قبل إدارة جامعة المنيا، وأحد أفراد الأمن المصاحبين لوزير التعليم العالي، تجاه عدد من الزملاء الصحفيين أثناء ممارستهم عملهم في تغطية زيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس السبت لافتتاح عددٍ من المشروعات الصحية، والتعليمية بجامعة المنيا".

من جانبه أعلن محمود كامل، وكيل النقابة للحريات، وعضو مجلس النقابة، أن اللجنة تعلن تضامنها مع اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، التي أدانت التجاوزات، والتي تمثلت في التعدي باليد على زميل صحفي من قبل أفراد الأمن المرافق للوزير، وإغلاق موظفي الأمن الإداري في الجامعة، قاعة كلية دار العلوم، التي كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي بها أمام الزملاء، والتحدث معهم بصورة غير لائقة.

وتشدد لجنة الحريات على كل الزملاء الصحفيين بضرورة الالتزام بقرار اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، الذي يقضي بالامتناع عن نشر أية أخبار خاصة بجامعة المنيا لحين حل كل المشكلات المتعلقة بمنع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي.

كما تطالب اللجنة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتحقيق في واقعة تعدي أحد أفراد الأمن المرافق له على صحفي أثناء ممارسة عمله.

وتحيي لجنة الحريات الزملاء بمحافظة المنيا على موقفهم الثابت باحترام مهنتهم الساعية لنقل الحقيقة، وتحمّل رئيس جامعة المنيا مسئولية حل الأزمة.