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الأرجنتين تحجب قميص ميسي بعد اعتزاله

محمد جلال
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:03 ص

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مساء أمس الأحد، حجب القميص رقم 10 في منتخب الأرجنتين الذي يرتديه ليونيل ميسي قائد "التانجو"، وذلك بعد اعتزاله اللعب الدولي.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني، لن نسمح لأي شخص آخر بارتداء القميص رقم 10".

وأضاف: "القميص رقم 10 سيتم حجبه من بعد ميسي مدى الحياة تكريما له، هذا هو أقل ما يمكننا القيام به من أجله".

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية 2022 والتي أقيمت في قطر.


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