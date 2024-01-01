كيشيدا: اليابان ستلعب دورا دبلوماسيا رائدا في عام 2024 المتوتر

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين بأن يضع بلاده في مقدمة الدول التي تعني بالشؤون الدولية خلال عام 2024 "المتوتر"، والذي سيشهد العديد من الأحداث المهمة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن كيشيدا ، الذي يركز بشكل مكثف على الدبلوماسية مع زعماء العالم الآخرين، قال في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد إنه سيقدم قيادة "فريدة من نوعها بالنسبة لليابان" من خلال دبلوماسية القمة "للتغلب على التحديات"، مستشهدا بقضايا مثل حرب روسيا على أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال كيشيدا، الذي شغل منصب وزير الخارجية ووزير الدفاع قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في أكتوبر 2021، "سنحمي بشكل حاسم سلامة الشعب وأراضي ومياه والمجال الجوي لليابان في البيئة الأمنية المعقدة في منطقة شرق آسيا".

وعلى الصعيد الاقتصادي، وعد كيشيدا باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار، معربا عن أمله في أن "يشعر" المواطنون اليابانيون بالنمو الاقتصادي لإحداث تغيير في "تفكير" المجتمع.

يشار إلى أن شعبية حكومة كيشيدا قد تراجعت على خلفية عدم قدرة إدارته على تحقيق نمو الأجور بمستوى مماثل لارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تآكل معنويات المستهلكين.