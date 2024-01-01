بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول مجمع للشلاتر لإيواء الكلاب الضالة والخيول الشادرة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالبدء فورًا في تنفيذ مشروع إنشاء أول مجمع للشلاتر بهدف إيواء الكلاب الضالة، والتي أصبحت ظاهرة تؤرق أهالي ومواطني المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء اسطبل لإيواء الخيول الشاردة، والتابعة لعربات حنطور مخالفة، وذلك بمنطقة الشلال على مساحة 2100 م2، وبتكلفة تصل إلى 11.3 مليون جنيه.

ويأتي القرار بادرة أولى من نوعها، ويحمل بشرى سارة لأهالي المحافظة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة؛ للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ أسوان بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد نور وكيل مديرية الإسكان، بالإضافة إلى مسئولي الشركة المنفذة لهذا المشروع الحيوي والهادف.

وأكد محافظ أسوان، أنه تم التنافس بين أكثر من شركة، وتمت الترسية على الشركة صاحبة السعر الذي تناسب مع العرض والمقايسة التي تم إعدادها من قبل المتخصصين من مديرية الإسكان.

وأوضح أنه تم التوجيه بأن يتم تنفيذ هذا المشروع في مدة زمنية لا تزيد عن 5 أشهر ليكون نموذجًا يحتذى به في الشكل الجمالي والحضاري للتصميم والتنفيذ، ويتم تحويله لمزار، لا سيما في ظل الخدمات العديدة التي سيتم تقديمها من خلال توفير الرعاية البيطرية للكلاب بأسلوب إنساني وراقٍ من أجل تحقيق السيطرة الكاملة عليها، فضلًا عن ضمان احتواء ومنع الانتشار العشوائي للأحصنة، وليصبح هذا النموذج مرحلة أولى ليتم تعميمه تدريجيًا على باقي المراكز والمدن.