مجاهد الزيات: الحرب الإسرائيلية على غزة فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات، إن الدور السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهى، ومن ثم يريد إطالة أمد الحرب حتى لا يذهب إلى المحكمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن التصريحات التي يُطلقها نتنياهو ومعسكره من اليمين المتطرف هي للاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية، لا سيما تحرير الأسرى والقضاء على قادة حماس.

ولفت إلى أن هناك تفاهمات إيرانية أمريكية ضبطت الوضع في جنوب لبنان، موضحا أن العمليات تقع في تحت سقف محدد في منطقة غلاف الجنوب اللبناني.

واستبعد أن تنزلق المنطقة نحو صراع إقليمي، موضحا أن الولايات المتحدة التي يمكن أن تدفع لهذا المسار غير مستعدة لذلك في ظل انشغالها بحرب أوكرانيا وموقف الصين التي لم تنضم للتحالف العسكري الذي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر.