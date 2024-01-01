 في باكستان.. فتاة تقتل شقيقتها خلال تسجيل مقطع فيديو على تيك توك - بوابة الشروق
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في باكستان.. فتاة تقتل شقيقتها خلال تسجيل مقطع فيديو على تيك توك

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 5:32 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 5:32 م

تبحث الشرطة في إقليم البنجاب بوسط باكستان عن فتاة تبلغ من العمر 19 عاما يزعم أنها أطلقت النار على شقيقتها الصغرى ما أسفر عن مقتلها أثناء تسجيلها مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

ووقع الحادث في قرية صغيرة في منطقة جوجرات في إقليم البنجاب يوم الجمعة الماضي وتكتمت الأسرة على الأمر في البداية.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشقيقة الكبرى البالغة من العمر 19 عاما تشاجرت مع شقيقتها البالغة من العمر 14 عاما بسبب تصوير مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، ونقلت الأسرة الفتاة إلى المستشفى لكنها لقيت حتفها متأثرة بالرصاصة القاتلة التي أصابت رقبتها.

وقال محمد نصير، من شرطة ساراي الامجير والذي يحقق في القضية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين "يبدو أن (إطلاق النار) كان حادثا، ولكن سيكون من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات".

وأضاف نصير أن رجال الشرطة توجهوا إلى مسرح الجريمة وجمعوا الأدلة.

وقال نصير "نبحث عن الفتاة التي يزعم أنها أطلقت النار على شقيقتها الصغرى".

وهذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها شخص صغير السن حياته أثناء التسجيل على تطبيق تيك توك.

وحاولت السلطات الباكستانية تنظيم منصة تيك توك وحظرتها مرارا وتكرارا بسبب المخاوف بشأن المحتوى غير المناسب.


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