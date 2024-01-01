أمنيات أطفال النزوح بين نهاية الحرب والعودة إلى منازلهم أو الموت دون تمزّق أجسادهم

يلتفّ الأطفال من مختلف الأعمار حول رفيقهم محمد المصري (13 عاما) وهم يستمعون بتركيز شديد لروايته حول مشاهدته أشلاء فلسطينيين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على مقربة من عائلته قبل نزوحها من مركز مدينة خان يونس إلى غربها.

كان محمد يروي بتؤدة وبلغة بسيطة أدق التفاصيل حول الجثامين الممزقة وتلك التي ما زالت تحت الركام، وكيف شاهد أيادي أو أرجل الضحايا دون أن ينجح أحد في انتشالهم من تحت الأنقاض، بينما كانت الصدمة تسيطر على وجوه الأطفال حوله، وتكاد أجسادهم لا تتحرك من شدة الخوف وهم يجلسون على جانب طريق ترابي دون أن يشعروا بحركة المارة من حولهم أو العربات التي تجرها الدواب وأحيانا السيارات.

ورغم اعتياد محمد الحديث عن حكايته مع الأشلاء كلما تنقل بين مناطق النزوح، حتى حفظها عن ظهر قلب، فقد بدا التأثر ظاهرا عليه هذه المرة بصورة أكبر وهو يشاهد أقرانه ممن هم أصغر أو أكبر منه وقد تبدّلت وجوههم وسيطر عليهم الخوف من تكرار السيناريو ذاته معهم، خصوصا أن القصف يطال خلال الأيام الأخيرة مناطق ملاصقة لمكان نزوحهم، وقد يطالهم في أي لحظة.

يحاول محمد إظهار ثباته، كونه يعتبر نفسه رجلا لا يهتز حاله حال أطفال كثيرين كما قال في بداية حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)؛ لكن سرعان ما تسيل الدموع على خده، ليواري وجهه قليلا حتى يمسح دموعه التي انهمرت فجأة وهو يُجيب على تساؤلات الأطفال حول كيفية تمزّق الجسد أو تحوله لأشلاء، ليسود الصمت الجلسة قبل أن يتغير الحديث قليلا.

يرتجف بعض الأطفال، فينفضّون من حوله بسرعة ويغادر بعضهم بهدوء إلى خيمة أو عريشة نزوحه، بينما يميل الغالبية إلى اللعب بكرة القدم في الساحة المقابلة للشارع، في محاولة للخروج من حالة الخوف والرعب التي تسيطر عليهم، وهي اللعبة الأكثر شعبية بين الأطفال وتكاد تكون الوحيدة المتاحة لهم في أماكن النزوح.

يقول محمد بلغة بسيطة "أتمنى إذا قصفونا نموت بسرعة بدون ما تصير أجسادنا قطع وأشلاء، علشان ما نحس بالألم والجسم يدفن مع بعضه"، معتبرا أن أمنيات الجميع من رفاقه ألا تمزق أجسادهم وألا يشاهدوا عائلاتهم بهذه الطريقة، خصوصا وأن غالبية الذي يقصفون يكون هذا مصيرهم.

بين لحظات راحة الأطفال خلال لعبهم كرة القدم، يُعبّرون عن أمنيات أخرى لديهم، كلها لا تخرج عن تفاصيل الحرب؛ فكلهم يقولون إنهم يدعون ربهم ليل نهار بنهايتها بأي طريقة حتى يتوقف الموت والمعاناة والعذاب الذي يتجرعونه يوميا وهم يعيشون أجواء القصف والقتل.

يتبادل الأطفال كلمات وعبارات تعكس حجم كارثة مروا بها، ليس فقط لشعورهم بأن الموت يلاحقهم في كل مكان، ولكن أيضا لتيقنهم أن هذه الأمنيات أقرب إلى الأحلام منها إلى الواقع، خصوصا أن الحرب شارفت على نهاية شهرها الثالث دون أن يستطيع أحد إيقافها.

ويقول إبراهيم (12 عاما) إنه يستيقظ مبكرا لصلاة الفجر مع والديه والدعاء بنهاية الحرب، لتشوّقه للعودة إلى منزله والمبيت في غرفة نومه واستعادة الحياة السابقة التي كان يعيشها قبل الحرب بعد أن عاش حياة النزوح القاسية. لكنه لا يعلم حتى الآن ما حدث لمنزلهم بعد مغادرته قبل شهر ويتمنى أن يكون على حاله وغير مدمر، حتى ينعم بالنوم ولو لليلة واحدة على سريره ويتفقد كرّاسته وكتبه المدرسية.

يتساءل الطفل بانكسار وحزن "أليس من حقنا الدعاء لانتهاء الحرب؟ ما ذنبا لنعيش هذا العذاب والنزوح والترحيل؟ لماذا لا يتدخل العالم من أجلنا كأطفال أبرياء من حقنا الأمن والأمان؟... أعرف، ويعرف الجميع، أننا أطفال فلسطين ليس لنا أي حقوق كبقية أطفال العالم، لأن إسرائيل تحتل بلدنا وتقتلنا ولا أحد يستطيع محاسبتها".

يفر إبراهيم بالكرة ويستكمل حديثه ابن عمه أحمد الذي يكبره بثلاثة أعوام حول أمنيات الأطفال، والتي تتمحور وفق تقديره حول تفاصيل بسيطة مثل الحصول على الماء أو الملابس الشتوية أو النوم على فراش وليس على الأرض، وحتى عدم الانتظار طويلا في الصباح لدخول بيت الخلاء المشترك بين العشرات.

يبين أحمد، الذي يُظهر حديثه تفهمه لواقع الحرب بطريقة أفضل من أقرانه، أن الحديث عن نهايتها لن يتحقق بمجرد الأمنيات أو الدعوات وأن دفع الأطفال الثمن مضاعفا من حياتهم لن يُجبر إسرائيل على وقفها، مؤكدا أن الأمر يحتاج ضغطا دوليا كبيرا وتحرك كل المؤسسات لوضع حدا لهذه الحرب الفتاكة.

يقول أحمد "نحن أبرياء، وأحلامنا بسيطة، إما وقف الحرب أو ألّا نموت بطريقة صعبة نشعر بآلامها. نريد فقط الموت بدون وجع وبهدوء".

على مقربة، تُظهر الأم مها العقاد (40 عاما) حزنا عميقا وهي تستمع لحديث أطفالها المتكرر عن الموت والشعور لحظة القصف، بدلا من الحديث عن مدارسهم وألعابهم ومستقبلهم، معتبرة أن الذي يحلّ بأطفال قطاع غزة وطريقة تفكيرهم يتجاوز حدود العقل ولا أحد يستطيع التعامل معهم أو حتى تغيير مسار تفكيرهم "كون الواقع أبلغ من أي محاولات لتخفيفه أو الفكاك منه".

تقول مها "أطفالنا يعيشون أياما عصيبة في كل تفاصيل حياتهم؛ فهم يُحرمون من أبسط الأشياء الطبيعية. لذلك، نجد بعضهم يفضل الموت على هذه الحياة... الموت أصلا يحيط بنا من كل جانب وعذاب النزوح يتفاقم كل يوم أكثر من قبل".