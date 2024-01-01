أحيا الفنان اللبناني وائل جسار واحدة من أقوى حفلات رأس السنة داخل إحدى فنادق القاهرة الكبري بحضور ابنه لأول مرة.

وقدم جسار باقة رائعة من أغانيه التي تألق بها خلال مشواره الفني مثل "غريبة الناس، ظروف معنداني، نخبي ليه، حلم حياتي خليني ذكري، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

ونشر وائل جسار البوستر الدعائي معلقا: «حفلات مصر في 31 ديسمبر بفندق سميراميس وبفندق موڤينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي».



ويشارك مع وائل جسار في حفل مدينة الإنتاج كل من بوسي، ومصطفى كامل، وعمر كمال، وسلمى عادل، والراقصة ديانا.