رئيس المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو ستسقط قريبا

علق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، صباح اليوم الأربعاء، على أحداث الليلة الماضية في الكنيست، بعد إقرار قانون الموازنة رغم معارضة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وحزب «عوتسما يهوديت».

وقال لابيد: «رغم أن توقعاتي بسقوط الحكومة في عام 2024 لم تتحقق، إلا أن كل من كان في الكنيست الليلة الماضية يدرك أن انهيارها بات وشيكًا».

ووصف الحكومة الحالية بأنها «الأكثر فسادًا وتطرفًا وفشلًا في تاريخ البلاد»، مشيرًا إلى تدني ثقة الجمهور بها، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب.

وأضاف: «في ظل هذه الحكومة، فقد المواطنون شعورهم بالأمان، وانهارت الثقة بالقيادة، كما انخفض التصنيف الائتماني للبلاد لأول مرة في تاريخها».

واتهم لابيد الحكومة بالتهرب من مسئولياتها تجاه الأمن القومي والاقتصادي، معتبرًا أن استمرارها يعمق الأزمات.

وأشار إلى أن المواطنين باتوا يحنون إلى حكومة التغيير التي تمثل القيادة العقلانية، مشددًا على أن «شعب إسرائيل لم يعد يصدق كلمة واحدة من الائتلاف الحاكم»، بحسب وصفه.

وقال لابيد في ختام تصريحاته: «لقد رأينا بالأمس ما حدث هنا. رئيس الوزراء شاحب وضعيف، وبن غفير يسخر منه أمام الأمة.. الحكومة ستسقط قريبًا، وما يحدث الآن ليس إلا تمديدًا لمعاناة الشعب بسبب تمسك أعضائها بالسلطة على حساب مصلحة البلاد»