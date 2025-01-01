قال الإعلامي تامر أمين، إن مباراة السوبر الإفريقي التي خسرها الأهلي أمام الزمالك هي أكثر مباراة محبطة بالنسبة له في 2024.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، أن شعوره بالإحباط لم يكن بسبب نتيجة المباراة لكن بسبب أداء الأهلي في المباراة.

وأشار إلى أن كل جمهور الأهلي شعر بالانكسار وهو يشاهد تلك المباراة، التي غاب عنها الأحمر رغم أن قائمة فريقه كانت أقوى، وأن مستوياته في المباراة التي سبقت تلك المواجهة كانت جيدة، لكن لاعبي الزمالك كانوا متفوقين.

وأوضح أمين، أن الأهلي خسر تلك المباراة بعدما قدَّم أسوأ مبارياته منذ سنوات، ما جعله مباراة محبطة بالنسبة له على مستوى الأداء ثم نتيجتها.

ولفت إلى أن خسارة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي كانت لحظة انكسار، حيث كان الفريق على أعتاب تحقيق الانتصار قبل أن تُخطَف منه المباراة، في حين أن أقوى مباراة للأهلي كانت مواجهة العين الإماراتي.

وأكد أن أفضل قرار للأهلي في 2024 كانت عقوبة اللاعب محمود كهربا خلال السوبر المصري في الإمارات وترحيله من المعسكر.