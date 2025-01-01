سوريا: 80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات بالشوارع والأماكن العامة في درعا

منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أو ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية على مناطق واسعة بسوريا، بدأت قوانين جديدة تطبق على أرض الواقع دون مرجعية.

وقالت مصادر وكالة «سبوتنيك» في سوريا، اليوم الأربعاء، إن «إحدى الفصائل المسلحة ألقت القبض على شاب وفتاة أثناء مشيهما في أحد شوارع مدينة درعا حيث تم اقتيادهما إلى مركز أمني، وتبين أنه لا توجد صلة قرابة بين الاثنين».

وأضافت المصادر: «تم إحضار الشاب إلى أحد شوارع درعا وأمام عشرات المدنيين قال أحد المسئولين الأمنيين في المنطقة إن قرارا جديداً صدر يقضي بفرض عقوبة الجلد (80 جلدة) في حال قبض على أي شاب يجلس مع فتاة أو يقوم بمرافقتها في الأماكن العامة (دون صلة قرابة)».

وتابعت: «القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، وتم العفو عن الشاب الذي قبض عليه تجاوزا لعدم معرفته بالتعليمات الجديدة، حيث وثق أحد الموجودين الحالة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي».

وختمت المصادر أن «هذه الحادثة والتعليمات الجديدة طرحت عدة تساؤلات عند الأهالي حول من يصدر تلك القوانين، وكيف يتم تشريعها في ظل عدم وجود أي مرجعية قضائية أو قانونية في المنطقة في ظل توقف عمل المجمعات القضائية في البلاد».