خامنئي يتوعد بسحق القواعد الأمريكية في سوريا

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توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بـ«سحق القواعد الأمريكية» في سوريا على أيدي «الشباب السوري».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خامنئي، ضمن مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف: «سوريا للسوريين، ومن اعتدى على أرضها سيجبر بدون شك على الانسحاب أمام مقاومة الشباب السوري»، بحسب وصفه.

وسبق أن حذر وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، طهران من بث الفوضى في سوريا، بعد التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وتوعد فيها بتطورات مستقبلية.

وقال الشيباني في تغريدة على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة».

وجاء حديث الشيباني رداً على تصريح لوزير الخارجية الإيراني، قال فيه: «من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم فالتطورات المستقبلية كثيرة».