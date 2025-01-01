عقوبات أمريكية على هيئات روسية وإيرانية بتهمة بالتدخل في الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أمس، فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية تتهمها واشنطن بمحاولة التأثير على الانتخابات العامة في الولايات المتحدة التي أُجريت في الخامس من نوفمبر الماضي، بحسب "فرانس برس".

وطالت العقوبات مركز الإنتاج والتصميم المعرفي (CDPC) في إيران، الذي تعتبره الولايات المتحدة مرتبطا بالحرس الثوري والمتهم بقيادة أنشطة بسط نفوذ بهدف "تعزيز التوترات الاجتماعية والسياسية في صفوف الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات".

وفي روسيا استهدفت العقوبات منظمة تابعة لجهاز الاستخبارات الروسي، و"مركز الخبرة الجيوسياسية" ومديره فاليري كوروفين.

وقال مساعد وزير الخزانة المكلف الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: "استهدفت حكومتا روسيا وإيران عمليتنا الانتخابية ومؤسساتنا في محاولة لإحداث انقسام في صفوف الشعب الأمريكي من خلال حملات تضليل هادفة".

وفي سياق آخر، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على القاضية الروسية أوليسيا منديليفا بسبب "دورها في الاعتقال التعسفي" للمعارض السياسي أليكسي غورينوف.

تشمل العقوبات تجميد كل الممتلكات والأصول التي تعود بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والكيانات المستهدفين، فضلا عن منع المواطنين أو الشركات الأميركية من التعامل تجاريا مع المستهدفين تحت طائلة فرض عقوبات عليهم أيضا.