محافظ بورسعيد يتابع مع التنفيذيين سير العمل بعدد من الملفات

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد؛ للوقوف على آخر مستجدات العمل في عدد من الملفات، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، واللواء أسامة زعفان مستشار المحافظ للعلاقات العامة والإعلام، ومديري المديريات والإدارات، والجهات المختصة .

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد مستوى سير العمل داخل الأحياء والمديريات ومتابعة مستوى الأداء خلال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدا أهمية تطوير مستوى العمل وآليات التنفيذ لتغطية احتياجات الأحياء من الإمكانيات والمعدات اللازمة، بما يخدم المواطن في المقام الأول .

كما قدم محافظ بورسعيد التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصر في خير وسلام.