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أعلنت الإدارة العامة للسنيما في الصين اليوم الأربعاء وصول إيرادات دور السنيما في الصين خلال العام الماضي إلى 5ر42 مليار يوان (91ر5 مليار دولار).

وبحسب أحدث البيانات وصلت إيرادات توزيع الأفلام المحلية إلى 4ر33 مليار يوان بما يمثل 68ر78% من إجمالي إيرادات دور العرض في الصين. وحقق 79 فيلما إيرادات تزيد على 100 مليون يوان لكل فيلم منها 55 فيلما إنتاج محلي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كما شهدت الصين افتتاح أكثر من 4600 دار عرض جديدة خلال العام الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 90968 دار عرض.

وأظهرت البيانات أن دور السنيما في المدن الصينية استقبلت أكثر من مليار مشاهد خلال العام الماضي.