استمرار تراجع الناتج الصناعي في كرواتيا للشهر الثاني

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استمر تراجع الناتج الصناعي في كرواتيا الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي، على خلفية تراجع ناتج قطاع التصنيع.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الكرواتي اليوم الثلاثاء، تراجع إجمالي الناتج الصناعي بعد حساب اختلاف عدد أيام العمل بنسبة 6ر6% سنويا، بعد تراجعه بنسبة 1ر2% خلال أكتوبر.

وتراجع ناتج قطاع التصنيع بنسبة 1ر8% في حين تراجع ناتج قطاع المرافق بنسبة 2ر1% وزاد ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 3% خلال نوفمبر.

وانكمش انتاج السلع الرأسمالية والمعمرة بنسبة 8ر15% و9ر18% على الترتيب، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 6ر9% والسلع الوسيطة بنسبة 2ر4%، وزاد إنتاج قطاع الطاقة بنسبة 5ر3% خلال الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، سجلت مبيعات التجزئة في كرواتيا نموا بنسبة 7ر6% خلال الشهر الماضي في حين ارتفع معدل البطالة إلى 5%.