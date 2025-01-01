استمرار تراجع أسعار الجملة في قبرص

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أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء القبرصي اليوم الثلاثاء تراجع أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة للناتج الصناعي تراجع خلال نوفمبر بنسبة 6ر1% سنويا بعد تراجعه بنسبة 6ر0% خلال أكتوبر ويعتبر التراجع الأخير الأكبر منذ أبريل الماضي.

واستمرت أسعار السوق المحلية في قيادة التراجع ككل، حيث انخفضت الأسعار في السوق المحلية بنسبة 2% خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت أسعار صادرات قبرص بنسبة 6ر0% خلال الشهر نفسه.

من ناحية أخرى سجل الناتج الصناعي القبرصي نموا بمعدل 2% خلال الشهر الماضي.

ومن بين القطاعات الصناعية ارتفعت أسعار منتجات قطاع التصنيع بنسبة 1% خلال نوفمبر وارتفعت أسعار إمدادات المياه والمواد الخام بنسبة 7% في حين زادت أسعار قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 6ر0%. وتراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 7ر11%.

وخلال أول 11 شهرا من العام الحالي تراجعت أسعار الجملة بنسبة 2% سنويا.