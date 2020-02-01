محمود عباس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام

جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفضه لخطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، مساء السبت، إنه طالب بعقد هذا الاجتماع؛ لإطلاع وزراء خارجية الدول العربية، بالموقف الفلسطيني من الخطة الأمريكية؛ لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة.

وحمل الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية ما آلت إليه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه تم التفاوض مع الإسرائيليين من قبل دون معرفة أمريكا ، ونجحت المفاوضات وأدت إلى اتفاق أوسلو.

وأضاف أن إسرائيل لا تريد التوصل إلى حل للأزمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يؤمن بالسلام.

وتعقد جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.