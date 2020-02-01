المصري يختتم استعداده لرينجرز بمران 90 دقيقة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء أمس الجمعة، على ستاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية، مرانه الأساسي ، تحت قيادة المدير الفني، إيهاب جلال، استعداداً لمباراة اينوجو رينجرز النيجيري والمقرر اقامتها في التاسعة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري المجموعات من النسخة السابعة عشر للكونفيدرالية.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة، ركز الجهاز الفني على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق اينوجو، وذلك في ضوء مشاهدة الجهاز الفني لعدد كبير من تسجيلات المباريات الأخيرة للفريق النيجيري.

واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب حرص خلالها الجهاز الفني على إيقاف اللعب خلالها مرات عديدة لتنبيه لاعبيه بضرورة اللعب من لمسة واحدة وكذلك سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وشهد المران حضور والد اللاعب ايزي ايميكا الذي حرص على مصافحة اللاعبين جميعا.