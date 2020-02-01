قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، يشارك الآن في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، حول خطة السلام الأمريكية.

ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، صورًا لاجتماع جامعة الدول العربية، معلقًا عليها: «شكري يشارك في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري».

وتعقد جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.