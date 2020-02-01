أجرى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "IUCN"، دراسة على مدار عامين في عدد من الدول الفقيرة، منهم بنجلاديش، حول الأزمات المرتبطة بالمناخ؛ حيث كشفت النتائج وجود عنف قائم على النوع الاجتماعي يحدث مع تفاقم مشاكل المناخ.

قالت كيت أورين، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن فريق البحث وجد أن الدول الأكثر فقرًا التي تتأثر بتغير أوضاع المناخ مثل حدوث الجفاف والكوارث الطبيعية الشديدة وندرة الماء والغذاء، يحدث لديها توتر وضغط على فئات معينة في المجتمع، أبرز أشكاله العنف القائم على الجنس.

وأضافت أن الدراسة شملت البحث عن نسبة حدوث العنف القائم على نوع الجنس من حيث العنف المنزلي، والاعتداء الجنسي، والاغتصاب، والدعارة القسرية، والزواج القسري، وزواج الأطفال، وغيرها من أساليب استغلال المرأة والطفل، مؤكدة أن هذه البلاد ليست السبب الأكبر في انبعاثات الكربون، لكنها تتحمل الأضرار أكثر من غيرها، وذلك وفقًا لما جاء في صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت أنه وفقًا لنتائج الدراسة، فقد تزوجت ما يقرب من 12 مليون فتاة حول العالم بعد وقوع كوارث طبيعية مباشرة خلال الـ5 سنوات الماضية، مشيرة إلى وجود دراسة أخرى أجريت عام 2013 من قبل منظمات مكافحة الرق كشفت نتائجها أن الاتجار في الجنس يزداد بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% بعد أي كارثة متعلقة بالمناخ.

أما أريفور رحمن، الرئيس التنفيذي لـ"Young Power in Social Work"، وهي منظمة اجتماعية غير ربحية، وأحد المشاركين في الدراسة، قال إن ما عزز نتائج الدراسة هو ما يحدث في بنجلاديش التي أكد عدد كبير فيها أن حالات العبودية والاتجار في البشر والاختطاف تحدث مع تاريخ وقوع كارثة طبيعية، وهذا الأمر أبلغت عنه منظمات مناهضة العبودية سابقًا، ولكن لم يكن هناك دراسات كافية ورسمية عنه.

وأضاف أن الدراسة كشفت عن وجود بعض الصيادين في جنوب إفريقيا الذين يضعون شرطا لبيع الأسماك للنساء اللاتي يعملن في الأسواق، وهو ممارسة الجنس معهم، وكان هذا أبرز استغلال تم العثور عليه مرتبطًا بقضايا المناخ.

وأوضح أنه تم رصد حالات عنف تجاه المرأة مثل الاعتداء الجنسي واللفظي عليهن في بعض البلاد التي تعمل فيها النساء بالأراضي، مؤكدين أن الكثير منهن يخفون ما حدث خوفًا من نظرة المجتمع.

وعلقت ماري روبنسون، رئيسة منظمة الحكماء، وهي منظمة خاصة بحقوق الإنسان ونشر السلام، على الدراسة موضحة أن العالم يحتاج إلى إدراك الآثار غير المتساوية التي تحدث مع أزمات المناخ في البلاد وكيف تتحمل بعض النساء العواقب عند حدوث أي مشكلة، لهذا تحاول الأمم المتحدة وضع ما يحدث في قائمة اهتماماتها؛ لحماية حقوق المرأة في جميع بلدان العالم والدفاع عن المساواة بينها وبين الرجل في كل المجتمعات الأكثر فقرًا، وفقًا لموقع "Mic".