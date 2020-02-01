بلومبرج: قرار تقييد سفر مواطني نيجيريا لأمريكا يؤثر سلبا على التعاون بين البلدين

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم السبت، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة نيجيريا، أكثر الدول الأفريقية سكانا، إلى قائمة الدول التي سيتم تقييد السفر منها، سيكون موضوعا شائكا خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ونيجيريا.

وأضافت أنه في نفس اليوم الذي فرضت إدارة ترامب قيودا على نيجيريا وخمس دول أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقد اجتماع للجنة الأمريكية النيجيرية المشتركة للتعاون بين البلدين خلال يومي 3 و 4 فبراير، بهدف توسيع نطاق التعاون ودفع القيم المشتركة، خاصة التجارة والاستثمار والتنمية والحكم الرشيد والتعاون الامني.

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قالوا ، أمس الجمعة، إن ترامب بصدد إصدار توجيه يقيد من خلاله الهجرة من ست دول إضافية، مشيرين إلى مخاوف أمنية.

والدول الست هي: نيجيريا وميانمار وإريتريا وقرغيزستان والسودان وتنزانيا. وستتعرض الدول لقيود متناسبة، حسبما قال المسؤولون. وستدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ يوم 22 شباط/ فبراير.

ولم تصل القواعد الجديدة إلى حد حظر السفر التام، وسوف تسمح مع ذلك بالتأكيد بالسفر إلى الولايات المتحدة.

ويتم فرض القواعد قبيل انتخابات مقررة في وقت لاحق من هذا العام، وتأتي بعد ثلاث سنوات من فرض ترامب حظرا على السفر من عدد من الدول التي غالبية سكانها من المسلمين، ما أثار حالة غضب، وتم تعديل الحظر وتم تأييدها حينذاك بحكم قضائي.