محافظ مطروح يوجه بتوسعة شارع المحطة وإزالة عوائق الطريق

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولة ميدانية تفقدية لعدة أحياء بمدينة مرسى مطروح، حيث تابع أعمال رصف شارع المحطة لمسافة 200 متر مع مراجعة زرع الأعمدة وإزالة عوائق الطريق لتوسعته في تلك المسافة، كما وجه المحافظ بوضع طبقة أسفلتية بمزلقان المغاربة واستكمال أعمال تطوير الشارع.

وتفقد المحافظ تطوير منطقة السواني القبلية ومتابعة استكمال أعمال تركيب وتغطية شوارع المنطقة ببلاط الانترلوك للارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري، بالإضافة إلى أعمال الإنارة وتركيب أذرع للكشافات بالشوارع الضيقة بدلا من الأعمدة، كذلك تفقد أعمال تكسية جانب السكة الحديد بجوار المنطقة وتوسعة الطريق لتيسير الحركة للمواطنين والسيارات، مع عمل سلالم للعبور إلى المقابر.

كما تفقد أعمال رصف وتوسعة طريق مينا حشيش – سملا بطول 7 كم، حيث وجه محافظ مطروح بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء خلال شهر ونصف قبل بدء موسم الصيف السياحي مع جودة الأعمال باعتباره مدخل رئيسي لمدينة مرسى مطروح إلى مناطق شرق المدينة، وتخفيف الضغط والمروري بمدخل شارع الإسكندرية.

وشدد محافظ مطروح خلال الجولة على سرعة تغطية بلاعة صرف مفتوحه بشارع علم الروم حفاظا على سلامة المواطنين.