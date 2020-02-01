صلاح يواصل التألق ويقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون برباعية

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قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فريقه لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون (3 – 0 ) في مباراة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الأنفيلد.

وأحرز صلاح هدفين لصالح ليفربول في الدقيقتين 72، 90، فيما سجل أيضا للريدز هندرسون بالدقيقة 60، وأليكس تشامبيرلين في الدقيقة 47.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 73 نقطة، مبتعدا عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بفارق 22 مؤقتا، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 31 في المركز 11.

ووصل صلاح بهدفيه في مرمى ساوثهامبتون إلى الهدف 14 في مسابقة الدوري الإنجليزي ليواصل الاقتراب نحو جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتصدر ترتيب الهدافين بـ17 هدف.