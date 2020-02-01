الخطيب وأساطير االهلال يتبادلان التكريم قبل قمة «الجوهرة الزرقاء»

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تكريم علي جاجرين، نجم الكرة السودانية ونادي الهلال، وذلك خلال زيارته الرسمية اليوم إلى السفير المصري في السودان، حسام عيسى، التي شهدت حضور قائد منتخب السودان الأسبق.

جاء تكريم الكابتن الخطيب لنجم الكرة السودانية تقديرًا لعطائه ورحلته المميزة مع الكرة السودانية والإفريقية.

كما كرمت رابطة قدامى اللاعبين السودانيين وعدد من نجوم الجيل الذهبي، محمود الخطيب، وذلك بحضور شوقي عبدالعزيز، نجم الكرة السودانية الأسبق، الذي أهداه درع الرابطة، تقديرًا لمسيرته التاريخية مع الساحرة المستديرة، وكونه أحد أساطير الكرة الإفريقية.

وقال جاجارين "الأهلي والهلال تجمعهما علاقة تاريخية وطيدة، كما هو الحال بين مصر والسودان، اللتين تربطهما أواصر أقوى من مباراة كرة قدم"، مضيفا "الخطيب يتمتع بشعبية كبيرة في السودان، ويعتبر معشوق الجماهير السودانية، ومن ثم يبقى الجميع سعداء للغاية بزيارة النجم التاريخي للكرة الإفريقية إلى الخرطوم".

واستطرد بأنه يتمنى التوفيق للأهلي والهلال اليوم، وأن يقدما مباراة كبيرة تليق بتاريخهما الكبير، وأن تخرج المباراة بروح عالية كبيرة بين اللاعبين، تعبر عن عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر الشقيقة بالسودان

كما أهدى رئيس الأهلي، درع وعلم النادي للسفير حسام عيسى، موجها له الشكر على جهده المبذول مع بعثة الفريق منذ وصولها إلى الخرطوم.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة الزرقاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.