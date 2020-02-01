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عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد لحظة العثور على جثة فرد في أحد شوارع ووهان بعد إصابته بفيروس «كورونا» القاتل.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد إلى 259 حالة وإصابة أكثر من 12 ألف شخص.