 فيديو.. جثة في شوارع ووهان بسبب فيروس «كورونا» - بوابة الشروق
السبت 1 فبراير 2020 7:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. جثة في شوارع ووهان بسبب فيروس «كورونا»

هديل هلال
نشر فى : السبت 1 فبراير 2020 - 6:43 م | آخر تحديث : السبت 1 فبراير 2020 - 6:43 م

عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد لحظة العثور على جثة فرد في أحد شوارع ووهان بعد إصابته بفيروس «كورونا» القاتل.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد إلى 259 حالة وإصابة أكثر من 12 ألف شخص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك