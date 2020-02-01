محافظ قنا يتفقد المستشفى العام لمتابعة الخدمة المقدمة للمرضى: «جاي أسمع طلباتكوا»

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، مستشفى قنا العام؛ لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، يرافقه العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير المستشفى، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تابع المحافظ سير العمل في أقسام المستشفى المختلفة، والتي شملت: (الباطنة - الأطفال - العظام - الاستقبال والطوارئ - العناية المركزة - غرف الأشعة)، كما اطمئن على وصول 10 ماكينات جديدة للغسيل الكلوي بالمستشفى، مشيرا إلى أنه ولأول مرة بمستشفيات المحافظة تم عمل محطة غسيل كلوي داخل العناية المركزة لخدمة الحالات الحرجة.

كما اطمئن المحافظ على توافر الأمصال والأدوية، موجها مسئولي الصحة بالعمل على توفير كل أوجه الرعاية لخدمة المرضى، مؤكدا أن الدولة تعطي القطاع الصحي أولوية كبيرة خلال الفترة الحالية؛ لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

والتقى المحافظ -خلال جولته- عددا من المرضى والمترددين على المستشفى؛ للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، واستمع إلى شكواهم، موجها بالعمل على حلها فورا، قائلا: "أنا جاي هنا علشان خدمتكم وأسمع طلباتكم وأحلها".