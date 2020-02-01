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صوت آلاف من العاملين بالمجال الطبي في هونج كونج لصالح بدء إضراب لمدة خمسة أيام، بعد أن رفضت الحكومة طلبهم بإغلاق جميع معابر الدخول من الصين، وسط انتشار فيروس كورونا في البر الرئيسي.

وقال تحالف موظفي هيئة المستشفيات إن هناك 99% ممن شملهم التصويت، صوتوا بنعم لصالح الإضراب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن أكثر من تسعة آلاف عضو تعهدوا بالمشاركة في الإضراب.

وكانت السلطات في هونج كونج قد رفضت الانصياع للضغط من جانب بعض الجماعات المطالبة بإغلاق الحدود مع الصين.

وتظاهر عاملون في مجال الرعاية الطبية ومضيفو طيران ومهنيون آخرون في هونج كونج اليوم الجمعة للمطالبة بإغلاق حدود الإقليم مع البر الرئيسي (الصين).

وقام مضيفو الخطوط الجوية من شركتي "كاثي باسيفيك" و"كاثي دراجون" في هونج كونج بتوزيع منشورات تدعو الجمهور إلى الانضمام لإضراب العاملين في مجال الرعاية الطبية يوم الاثنين المقبل للضغط على الحكومة حتى تغلق الحدود.

وتسبب الفيروس في وفاة 259 شخصا في الصين.