اتفاق بين وزارة الأوقاف ومحافظة أسوان لتنظيم معارض دائمة للسجاد والأثاث

اتفقت وزارة الأوقاف اليوم السبت مع محافظة أسوان على تنظيم معارض دائمة للسجاد والأثاث بمحلات "خان أسوان"، تشمل خصومات، وفتح مكاتب للصيانة والأمن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة؛ لاستعراض أهم المطالب والاحتياجات الملحة لإنهاء كافة المشروعات المشتركة.

وقال محافظ أسوان إن هذا الاتفاق سيسهم في التسويق لمحلات الخان بإجمالي 121 محلا، موضحاً أنه جرى التنسيق للإسراع بإنشاء مشروع "مول حورس" بمدينة إدفو (سكنى – تجارى) والذي يقع على مساحة 2326 م2؛ حيث سيضم المول بدروم ودور أرضى و7 أدوار علوية لتحقيق المردود الإيجابي منه لأهالي المدينة.

ولفت المحافظ إلى أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي لـ6 مشروعات؛ منها دفع العمل بمشروع الإسكان المتميز بحي العقاد لاستكمال المراحل التالية، خاصة بعد نجاح المحافظة، بالتنسيق مع الوزارة، في البدء بتسليم المرحلة الأولى من المشروع بواقع 312 وحدة سكنية عقب رفع فروق التكلفة المالية عن الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بإجمالي 2118 منتفع، بجانب التسليم الفوري لمن قاموا بحجز وحدات سكنية بمشروع أبراج سما أسوان وسددوا المتأخرات والأقساط المالية المستحقة عليهم.