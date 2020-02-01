الزمالك في نزهة «أنجولية» أمام أول أغسطس بعد ضمان التأهل

التاريخ لا ينصف الزمالك في مواجهاته بأنجولا.. كارتيرون يدرس الدفع بمصطفى محمد في الهجوم.. ويطالب اللاعبين باستغلال الفرص كاملة

تشهد المجموعة الأولى من دور المجموعات الإفريقي، مواجهتين شرفيتين، حيث يلتقي مازيمبي مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، في حين يحل الزمالك ضيفا على أول أغسطس الأنجولي، في الثالثة مساء، بتوقيت القاهرة.

وضمن مازيمبي، المتوج باللقب خمس مرات، صدارة ترتيب المجموعة، في ظل امتلاكه 11 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه الزمالك صحاب المركز الثاني ب8 نقاط، بينما يحتل أول أغسطس وزيسكو المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط، دون أن يحققا أي انتصار في المجموعة حتى الآن.

وسيظل الزمالك، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، في المركز الثاني حتى في حال تغلبه على أول أغسطس، وخسارة مازيمبي أمام زيسكو، حيث سيتساوى حينها الفريقان الكونغولي والمصري في رصيد 11 نقطة، ليحتكما إلى فارق المواجهات المباشرة وفقا للائحة البطولة، التي ستصب في صالح مازيمبي، لفوزه على الفريق الأبيض 3 / صفر في معقله بمدينة لومومباشي، وتعادلهما بدون أهداف في اللقاء الثاني الذي جرى بالقاهرة.

وخاض الزمالك، 4 مباريات في أنجولا من قبل، بواقع فوز وحيد مقابل التعادل مرتين والخسارة في مناسبة واحدة.

ويواجه الزمالك، أول أغسطس للمرة الأولى في أنجولا، بعد أن لعب مع 4 أندية مختلفة في بطولات أفريقيا.

بداية المواجهات في أنجولا كانت أمام أتلتيكو أفياكاو في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتعادلا في لواندا 1-1، وأحرز هدف الأبيض جمال حمزة.

ثاني المباريات كانت أمام إنتر كلوب، وخسر الزمالك 1-2 في ثمن نهائي دوري الأبطال لعام 2008.

كما واجه الزمالك، نظيره كابو سكورب في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا 2014، وتعادلا بدون أهداف.

آخر المباريات للزمالك في أنجولا كانت أمام بترو أتلتيكو في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الموسم الماضي، وفاز الأبيض بهدف نظيف من توقيع حميد أحداد.

وخاض الزمالك مرانه الأخير أمس على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا، والذي شهد مشاركة جميع العناصر المتواجدة مع الفريق فى أنجولا، بعدما استبعد كارتيرون المدير الفنى للفريق من التقسيمة فى مران أول أمس، الرباعى، يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والمغربي محمد اوناجم، وذلك تجنباً لتعرضهم للإرهاق بسبب المشاركات المتتالية مع الفريق فى المرحلة الماضية إلى جانب استعادة جهود محمود الونش مدافع الفريق الذى نفذ برنامجا تأهيلياً عقب وصول الفريق الأبيض إلى أنجولا نظرا لمعاناته من كدمة بسيطة فى القدم.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك أمام أول أغسطس العديد من التعديلات ويدرس المدرب الفرنسى الدفع بمصطفى فتحى فى التشكيلة الأساسية للفريق سعيا نحو تجهيزه للمنافسات المقبلة فى إطار السعى نحو استعادته لمستواه بعد إشراكه خلال الفترة الماضية كبديل فى أكثر من مباراة بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن الفريق لعدة أشهر.

وجاءت قائمة الزمالك التي سافرت أنجولا كالآتي: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى، محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد في خط الدفاع، محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - كريم بامبو - محمد عنتر - اسلام جابر - مصطفي فتحى - يوسف اوباما في خط الوسط، ومصطفي محمد - كاسونجو- عمر السعيد في خط الهجوم.

وطالب كارتيرون اللاعبين البدلاء وغير الأساسيين باستغلال الفرصة كاملة أمام بطل أنجولا لإثبات وجودهم بتقديم أداء ومستوى جيد، مؤكدا أن مباراة اليوم وهذه التجربة فرصتهم الوحيدة لإثبات وجودهم والإقناع بأحقيتهم في المشاركة خلال الفترة المقبلة سواء في المباريات الإفريقية أو المحلية.

وفي باقي المباريات، يبحث الوداد البيضاوي، الفائز باللقب عامي 1992 و2017، عن النقاط الثلاث في لقائه مع مضيفه صن داونز لخطف صدارة المجموعة الثالثة من منافسه الجنوب أفريقي، بعدما ضمن الفريقان صعودهما لدور الثمانية.

ويحتل صن داونز، المتوج بالبطولة عام 2016، القمة حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين أمام الفريق المغربي، صاحب المركز الثاني، في حين يحتل بيترو أتلتيكو الأنجولي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، قبل لقائه مع مضيفه اتحاد الجزائر، متذيل الترتيب برصيد نقطتين.

وفي المجموعة الرابعة، يخوض الترجي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، مواجهة عربية خالصة مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في حين يلتقي الرجاء البيضاوي مع ضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية.

ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه الرجاء، الذي حمل كأس البطولة ثلاث مرات، في حين يحتل فيتا كلوب وشبيبة القبائل المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد أربع نقاط.

وسيظل الترجي على الصدارة، حتى حال خسارته أمام شبيبة القبائل، وفوز الرجاء على فيتا كلوب في الجولة الأخيرة، حيث سيتساوى الفريقان التونسي والمغربي في رصيد 11 نقطة، وستكون المواجهات المباشرة في صالح الترجي.