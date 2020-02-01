حقق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أرقاما مميزة في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون والتي انتهت بفوز الريدز (4 – 0 )، والتي أقيمت ضمن الجولة 25 من البريميرليج، وشهدت تسجيل صلاح لثنائية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز أرقام صلاح وليفربول التي تحققت من مواجهة ساوثهامبتون:

** صلاح يتخطى سواريز بالبريميرليج

تخطى صلاح عدد أهداف الأورجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة حاليا وليفربول سابقا، في البريميرليج، حيث وصل الفرعون للهدف 70 بواقع 68 هدفا بقميص الريدز وهدفين مع تشيلسي، ليتفوق على سواريز صاحب الـ69 هدفا.

** 50 مباراة دون هزيمة

وصل صلاح للمباراة الـ50 على ملعب أنفيلد في البريميرليج دون تلقي أي هزيمة، حيث استطاع تحقيق الفوز في 41 مواجهة وتعادل في 9 منذ انضمامه لصفوف الريدز في صيف موسم 2017 – 2018.

** الاقتراب من المركز الرابع

بات صلاح على بعد هدفين فقط ليتخطى عدد أهداف لويس سواريز (69 هدفا) مع ليفربول في البريميرليج ويحتل المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخين للريدز بالبريميرليج والتي يتصدرها روبي فاولر بـ128 هدفا.

** 44 هدفا في 50 مباراة بالأنفيلد

وصل صلاح للهدف 44 بقميص ليفربول في البريميرليج على ملعب الأنفيلد خلال 50 مباراة، كما ساهم في صناعة 14 هدفا، ليصبح صلاح مساهما في 58 هدفا على ملعبه منذ الانضمام لليفر في صيف موسم 2017 – 2018 .

** 16 فوزا متتاليا

بات ليفربول محققا للفوز للمباراة 16 على التوالي في البريميرليج، فمنذ مباراة الليفر أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ( 1 – 1 )، لم يحقق الريدز سوى الفوز في بقية مبارياته بالبريميرليج.