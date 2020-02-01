جامعة سوهاج تعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادت الأخيرة لأسبوع الجامعات الأول

استعرض الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدرسات العليا والبحوث -خلال اجتماعه مساء اليوم مع اللجان التنظيمية لأسبوع الجامعات المصرية الأول، برئاسة الدكتور إبراهيم البرعي القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية مدير الأسبوع- آخر الاستعدادات التنظيمية للأسبوع الذي يعقد في رحاب الجامعة في الفترة من 8 إلى 14 فبراير 2020، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأكد سليمان ضرورة بذل كل الجهد حتى تظهر الجامعة بما يليق بها واسم المحافظة ككل، مشيرا إلى أنه يثمن مشاركة وفود الجامعات المختلفة، متمنيا لهم قضاء أسبوع مثالي من حيث المنافسات والتعاون والألفة بين فرق الوفود المختلفة.

وقال الدكتور أحمد عبدالله، المشرف على الأسبوع، إن الاجتماع تناول ما تم إنجازه من الخطط الموضوعة مسبقا من قبل لجان التنظيم، والإعلان والدعاية الإعلامية، والاتصال والتواصل، وحفلي الافتتاح والختام، والاستقبال والمراسم، وكذلك لجان المسابقات، الحكام، والجوائز، التسويق، والعلاقات العامة، والإقامة والتسكين، والإعاشة والتغذية.