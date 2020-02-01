انتشال ألماني سقط في حفرة لمدة 4 أيام

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سقط ألماني في حفرة عمقها أربعة أمتار قرب شريط للسكك الحديدية بولاية بافاريا جنوبي البلاد ولم يتم انتشاله منها إلا بعد أربعة أيام.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل /56 عاما/ وجد مصابا بجفاف شديد عندما عثر عليه في النهاية العاملون بالسكك الحديدية اليوم الجمعة.

وذكر المتحدث أنه لم تحدث عواقب أشد للحادثة التي كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" كتبت عنها.

وأضاف المتحدث أن الرجل لم يصب إلا بجرح بسيط لأن أرضية الحفرة كان بها كمية من الرمل ما خفف من وقع السقوط.

وذكرت الشرطة أن الرجل أدخل إلى المستشفى ولكنه تمكن من مغادرتها بعد وقت قصير.

وتحقق الشرطة حاليا في عدم تغطية هذه الحفرة التي تصل أبعادها عند السطح إلى 80 سنتيمترا طولا في 80 سنتيمترا عرضا.